166.6 مليون درهم منح الزواج في 2019 بزيادة 15 %

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال العام 2019 بلغ 166 مليوناً و600 ألف درهم لـ 2380 مستفيداً من منح الزواج على مستوى إمارات الدولة بزيادة تقدر بــ 15 بالمئة، قياساً مع ما تم صرفه خلال العام 2018.

وقالت معاليها إن منحة الزواج التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للشباب تأتي في سياق الدعم الحكومي، الذي تحرص القيادة على توفيره لأبناء الوطن لا سيما المقبلين على الزواج، بما يمكنهم من بناء أسر مستقرة ومتماسكة في إطار تحقيق التلاحم المجتمعي.

حصة بوحميد: 166.6 مليون درهم إجمالي منح الزواج في 2019