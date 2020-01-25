حصة بوحميد: 166.6 مليون درهم إجمالي منح الزواج في 2019

كشفت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال العام الماضي 2019، بلغ 166 مليوناً و600 ألف درهم، لـــ لـــ 2380 مستفيداً من منح الزواج على مستوى إمارات الدولة ، بنسبة زيادة تُقدر بــ 15% قياساً مع ما تم صرفه خلال العام 2018.

وأكدت معالي حصة بوحميد أن منحة الزواج التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للشباب، تأتي في سياق الدعم الحكومي الذي تحرص القيادة على توفيره لأبناء الوطن، لا سيما المقبلين على الزواج، بما يُمكّنهم من بناء أسر مستقرة ومتماسكة، في إطار تحقيق التلاحم المجتمعي، مشيرة معاليها إلى أن قيمة منحة الزواج تبلغ 70 ألف درهم وتصرف دفعة واحدة للمستحقين، ما يؤكد دورها في مساندة تطلعات الشباب ودعمهم لبناء أسر جديدة مستقرة مادياً ومعنوياً.

وأشارت معالي وزيرة تنمية المجتمع إلى أن الهدف الأسمى لمنحة الزواج هو مساعدة الشباب والفتيات لبداية حياتهم الزوجية والأسرية باستقرار واطمئنان، من خلال تقديم الدعم المالي الذي يمنح الشباب ثقة الإيفاء بمتطلبات الزواج والتخفيف عنهم مادياً، جنباً إلى جنب مع رفع الوعي لديهم بجوانب الحياة الأسرية بعد الزواج، وكيفية بناء أسرة مستقرة متماسكة والحفاظ عليها، لافتة معاليها إلى أن دعم الشباب عبر منحة الزواج يعني دعماً مستداماً للأسرة والمجتمع سعياً إلى تحقيق ثنائية الاستقرار المادي والمعنوي.

ولفتت معاليها إلى أن الزيادة في أعداد الشباب المستفيدين من منح الزواج بنسبة 15%، تعني زيادة بالتبعية في أعداد المقبلين على الزواج بما يفتح الباب نحو تأسيس أسر إماراتية جديدة ومستقرة، وزيادة أخرى في نسبة زواج المواطنين من المواطنات، لأن من شروط المنحة الأساسية، أن تصرف لزواج مواطن من مواطنة، موضّحة معاليها أن المنحة تأتي في سياق رؤية تنموية استراتيجية تتسع للكثير من الإيجابيات، وتحقق الأفضل في مجال الخدمات المقدمة للشباب المقبلين على الزواج، بما يعكس توجيهات القيادة لدعم الشباب وتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار الأسري والمادي.

الجدير بالذكر أن منحة الزواج تُصرف بناء على عدد من الشروط، منها: أن يكون المتقدّم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم. علاوة على حضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع.

وتتيح وزارة تنمية المجتمع إمكانية الحصول على منحة الزواج من خلال التقدّم بطلب الحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (WWW.MOCD.GOV.AE).