انخفاض في درجات الحرارة غداً مع فرصة لسقوط أمطار

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم خاصة شرقا و شمالا و بعض المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط الأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : شمالية غربية / 30 - 45 كم/ س تصل إلى 60 كم/ س على البحر.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:40 والمد الثاني عند الساعة 03:44 والجزر الأول عند الساعة 20:51 والجزر الثاني عند الساعة 08:08 .

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ..و يحدث المد الأول عند الساعة 10:10 و المد الثاني عند 23:34 و الجزر الأول عند الساعة 16:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:39 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 20 15 80 35

دبي 21 16 75 35

الشارقة 20 11 80 30

عجمان 20 15 85 35

أم القيوين 19 11 80 45

رأس الخيمة 19 13 75 40

الفجيرة 23 16 75 35

العين 23 12 85 40

ليوا 22 12 90 35

الرويس 20 14 85 40

السلع 21 15 85 35

دلما 20 15 80 35

طنب الكبرى 21 16 85 45

طنب الصغرى 21 16 85 45

أبو موسى 21 16 80 45