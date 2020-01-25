أيام وتنتهي فترة تخفيض المخالفات المرورية في الشارقة والفجيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

على الراغبين بالاستفادة من فترة تخفيض المخالفات البالغ 50 % على المركبات في إماراتي الشارقة والفجيرة المسارعة بتسديد قيمة مخالفاتهم والاستفادة من هذه الفترة التي قاربت على الانتهاء بعد أيام قليلة فقط. أما بالنسبة لإمارة أبوظبي فتبقى شهرين تقريباً وتنتهي المدة.

وكانت الجهات المعنية في إمارة الشارقة متمثلة بالمجلس التنفيذي، قد أصدرت قراراً بدأ بالسريان من 22 أكتوبر 2019 وحتى 31 يناير 2020 يتم بموجبه خفض قيمة الغرامات المرورية على المركبات المخالفة لقانون السير والمرور بنسبة 50 %، وتلغى النقاط المرورية المترتبة على هذه المخالفات. وتبقى ما يقارب 8 أيام فقط على انتهاء هذا القرار.

أما في إمارة الفجيرة فتبقى 10 أيام على انتهاء سريان قرار القيادة العامة لشرطة الفجيرة الذي أصدرته بناءً على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في شهر نوفمبر 2019، عن خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% مع إلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 2 ديسمبر ولغاية 2 فبراير 2020 على المخالفات المرورية المترتبة حتى تاريخ 30 نوفمبر 2019.

وفي إمارة أبوظبي فتبقى حوالي شهرين لانتهاء فترة تخفيض قيمة المخالفات المروية الذي أصدرته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي أعلنت عنه في ديسمبر الماضي، وتم بموجبه تخفيض المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة قبل تاريخ 22 ديسمبر 2019 بنسبة 50%، مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء، لمدة 3 أشهر، على أن تنتهي يوم 22 مارس من العام الجاري.