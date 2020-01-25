نزلاء في «إصلاحية دبي» يؤدون اختبارات التوفل

المصدر: دبي ـ البيان

إيماناً من القيادة العامة لشرطة دبي بضرورة فتح آفاق جديدة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية لمواصلة دراساتهم العليا، أدى عدد من النزلاء والنزيلات اختبارات التوفل بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالإمارات، وأكدت شرطة دبي أنها تسعى إلى مد النزلاء بجميع المعارف العلمية والأكاديمية والبرامج التأهيلية والتدريب المهني والرياضي لتحقيق أعلى معايير التميز والاستفادة للنزلاء، كما يتم تهيئة الأجواء المناسبة لهم لدمجهم بالمجتمع بعد انقضاء فترة محكوميتهم.

وتوفر شرطة دبي لنزلاء المؤسسات العقابية البيئة المناسبة للدراسة والتعلم، إلى جانب إلحاقهم بالدورات والبرامج التعليمية المساعدة لهم على الدراسة والنجاح، بما ينعكس إيجاباً على حياتهم بعد انتهاء فترة محكوميتهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع مرة أخرى.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: