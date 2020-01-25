23 نزيلاً في «إصلاحية دبي» يؤدون «التوفل»

المصدر: (دبي - البيان)

بتوجيهات معالي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة من العميد مروان عبد الكريم جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، بضرورة فتح آفاق جديدة للنزلاء لمواصلة دراساتهم العليا، أدى عدد من النزلاء والنزيلات اختبارات التوفل بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالإمارات، بحضور الرائد محمد عبدالله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء وعلي عبدالله حمد رئيس قسم التسجيل والقبول في الجامعة وأعضاء لجنة اختبارات التوفل.

وأوضح الرائد محمد العبيدلي، أن 23 نزيلاً ونزيلة سجلوا في الجامعة للعام الدراسي 2020م، مؤكداً أن شرطة دبي توفر لهم البيئة المناسبة للدراسة والتعلم، إلى جانب إلحاقهم بالدورات والبرامج التعليمية المساعدة لهم على الدراسة والنجاح، وذلك نظراً للاهتمام الكامل بالنزلاء والنزيلات في كل جوانب الحياة، بما ينعكس إيجاباً على حياتهم بعد انتهاء فترة محكوميتهم.