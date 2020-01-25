إقبال على أنشطة مهرجان «الصحة واللياقة»

المصدر: (أبوظبي - وام)

شهدت المرحلة الأولى من الدورة التاسعة من مهرجان المرح للصحة واللياقة 2020 إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين الذين يتفاعلون مع الخدمات الصحية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تقدمها 53 مؤسسة حكومية وخاصة بتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، فيما تتواصل الفعاليات على خمس مراحل أخرى بمختلف مناطق الدولة حتى 20 فبراير المقبل.

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن المرحلة الثانية من المهرجان تقام يومي 30-31 يناير الجاري في أبوظبي والعين وعجمان، حيث يسعى «أبوظبي التقني» لاستحداث مختلف الأساليب والبرامج اللازمة لوضع الطلبة وأبناء المجتمع مبكرا على أحدث وأفضل المسارات الصحية والحياتية المتخصصة، بما ينسجم مع توجيهات القيادة .

اقرأ أيضاً:

