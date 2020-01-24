30.000 مشارك مستهدفون للاستفادة من «المرح للصحة واللياقة»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تواصلت أمس فعاليات مهرجان المرح للصحة واللياقة 2020 لليوم الثاني على التوالي، حيث قدمت المؤسسات والجهات المشاركة عروضاً رائعة لاستقطاب جمهور المهرجان.

وأكد مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في تصريحات للصحفيين: «أن المركز يستهدف خلال المرحلة الأولى من المهرجان استقطاب نحو 30 ألف مواطن ومقيم في أبوظبي ليستفيدوا من فعاليات المهرجان على مدى 4 أيام، مشيراً إلى تعاون المركز مع 53 جهة صحية ورياضية وترفيهية لتقديم عروضها بالمجان، وهو أمر إيجابي يحقق شعار الدورة الجديدة للمهرجان وهو «معاً لمجتمع إماراتي مستدام».

تعاون

وأضاف: «هناك تعاون كبير من الطلاب وتفاعل واسع من الجميع مع الفقرات والتدريبات الرياضية من كاراتيه وملاكمة وكرة قدم وسلة وطائرة، إلى جانب الاشتراك في بطولة الجوجيتسو التي ينظمها المركز في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية التابعة لـ«أبوظبي التقني» طوال العام الدراسي، وتختتم دوراتها الحالية خلال المهرجان لتشجيع الطلبة والشباب على احتراف اللعبة».

وقال الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لأبوظبي التقني:«إن جمهور المهرجان تفاعلوا بشكل لافت مع طالبات كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة للمعهد حيث قدمت الطالبات عروضاً توضيحية للتخصصات الـ 6 الموجودة في الكلية وهي:«بكالوريوس العلوم في التمريض والبكالوريوس والدبلوم العالي في الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والإسعاف الطبي والطوارئ، ومؤخراً البكالوريوس في علم النفس لأول مرة حيث تعمل الكلية على استقطاب المزيد من المواطنين في مختلف التخصصات المطلوبة في المؤسسات الصحية بالدولة، بما يحقق هدفاً استراتيجياً هاماً ألا وهو توطين القطاع الصحي».

ودعا علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني»، العائلات وأبناء المجتمع عامة لحضور فعاليات المهرجان التي تتواصل اليوم بداية من الـ 3 عصراً وحتى الـ 8 مساء، للاستفادة من الخدمات الثرية والمتنوعة والمجانية التي تناسب جميع المراحل العمرية، حيث سيجد كل فرد من الأسرة الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تتوافق مع مواهبهم واحتياجاتهم وتضمن لهم الصحة والسعادة في الحياة، لافتاً إلى أن فعاليات المهرجان ستتواصل في مختلف إمارات الدولة على خمس مراحل وحتى 20 فبراير المقبل.