الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً و تتكاثر السحب آخر الليل على البحر وبعض المناطق الشمالية و تزداد الرطوبة خلال الليل و صباح "الأحد" على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط صباح "الأحد".

و حركة الرياح : شمالية غربية - شمالية / 15 - 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س.. و الموج في الخليج العربي يكون متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:03 والمد الثاني عند الساعة 03:15 و الجزر الأول عند الساعة 20:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:29 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:32 والمد الثاني عند 23:06 والجزر الاول عند الساعة 16:16 والجزر الثاني عند الساعة 05:07 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 23 19 80 35

دبي 23 18 75 35

الشارقة 24 17 80 30

عجمان 23 18 85 35

أم القيوين 22 19 80 45

رأس الخيمة 23 18 75 40

الفجيرة 25 20 75 35

العين 24 17 90 40

ليوا 24 16 80 35

الرويس 21 17 80 40

السلع 22 16 75 35

دلما 20 15 80 35

طنب الكبرى 21 16 80 45

طنب الصغرى 21 16 80 45

أبو موسى 21 16 80 45 .