أمطار على مناطق الدولة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

شهدت مناطق متفرقة من الدولة أمس أمطاراً متوسطة وغزيرة مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة.

وهطلت أمطار غزيرة على مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، ما أدى إلى جريان الشعاب والأودية الجبلية، حيث تواصل أمطار الخير استمرار هطولها منذ بداية فصل الشتاء بغزارة، لتحول المناطق البرية والجبلية إلى لوحة خلابة يزينها اللون الأخضر.

وسجّل جبل جيس 7.1 درجات ليأتي في مقدمة المناطق الأكثر برودة برأس الخيمة بحسب موقع المركز الوطني للأرصاد، حيث تواصل الفرق الهندسية والطوارئ بمؤسسة الأشغال أعمالها في صيانة طريق وادي البيح المؤدي إلى القمة الأعلى في الإمارات، وكان مقرراً افتتاحه خلال اليومين المقبلين بعد إغلاقه منذ أكثر من 10 أيام نتيجة نحر جريان الوادي لجوانب الطريق.

وأكد أحمد حمد الشحي، مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مشرف عام فريق طوارئ الأمطار، أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة بحسب جداول عمل مسبقة منذ بداية فصل هطول الأمطار، بالتعامل المباشر مع تجمعات المياه والاستجابة للبلاغات في مختلف مناطق الإمارة، لافتاً إلى أن فرق العمل تواصل جهودها لتصريف المياه من خلال تشغيل مضخات السحب والصهاريج وخاصة بالمناطق المنخفضة، حيث تستقبل غرفة الطوارئ بالدائرة البلاغات عبر الرقم المجاني 8008118.

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