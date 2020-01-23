أمطار غزيرة على رأس الخيمة وجبل جيس يسجل 7.1 درجات

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح- تصوير – إبراهيم صادق

شهدت إمارة رأس الخيمة، مساء اليوم ، هطول أمطار غزيرة على مختلف مناطق الإمارة، مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، أدت لجريان الشعاب والأودية الجبلية، حيث تواصل أمطار الخير استمرار هطولها منذ بداية فصل الشتاء بغزارة، لتحول المناطق البرية والجبلية إلى لوحة خلابة يزينها اللون الأخضر، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير، وسجل جبل جيس درجة حرارة وصلت 7.1 درجات.

وأكد أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مشرف عام فريق طوارئ الأمطار، أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة بحسب جداول عمل مسبقة منذ بداية فصل هطول الأمطار، بالتعامل المباشر مع تجمعات المياه والاستجابة للبلاغات في مختلف مناطق الإمارة، لافتاً إلى أن فرق العمل تواصل جهودها لتصريف المياه من خلال تشغيل مضخات السحب والصهاريج وخاصة بالمناطق المنخفضة، حيث تستقبل غرفة الطوارئ بالدائرة البلاغات عبر الرقم المجاني 8008118.