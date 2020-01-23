طقس غائم غداً وانخفاض في درجات الحرارة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما إلى غائم جزئياً مع سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد الرطوبة خلال الليل وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية.

حركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س

الخليج العربي: مضطرب الموج صباحا، يصبح متوسط ظهرا.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 02:41.

الجزر الأول عند الساعة 19:46 عند الساعة 06:48.

بحر عمان: مضطرب الموج صباحا، يتحول إلى متوسط ظهرا.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:51 المد الثاني عند 22:36.

الجزر الاول عند الساعة 15:40 الجزر الثاني عند الساعة 04:32.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبو ظبي 22 14 80 20

دبي 23 16 80 20

الشارقة 22 14 85 40

عجمان 22 15 85 40

أم القيوين 22 14 85 40

رأس الخيمة 22 12 85 50

الفجيرة 22 15 80 40

العين 22 12 90 20

ليوا 23 15 85 25

الرويس 22 12 80 25

السلع 22 15 80 30

دلما 23 16 80 35

طنب الكبرى 23 16 80 40

طنب الصغرى 23 16 80 40

أبو موسى 23 16 80 40