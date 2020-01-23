محمد بن راشد: الإمارات مؤهلة لدور ريادي في ازدهار العالم

المصدر: دبي – البيان

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مبادرات كبرى للإمارات قدمتها خلال حراكها الفاعل في أكبر تجمع اقتصادي عالمي في دافوس، حيث تستضيف دبي حفل «غلوبال غول لايف»، الحدث الإنساني الأضخم في العالم، في سبتمبر المقبل، والذي يهدف إلى حشد صوت عالمي جماعي لوضع حد لمشكلات الفقر، كما أطلقت دبي أمس «الجواز اللوجستي العالمي» خلال المنتدى.

وقال سموه على «تويتر»: «أعلنا قبل عام إطلاق «خط دبي للحرير» ضمن «وثيقة الخمسين».. واليوم تم إطلاق الجواز اللوجستي عالمياً عبر أكبر تجمع اقتصادي عالمي في «دافوس» تأكيداً على تقدمنا في تحقيق مشروعنا الاستراتيجي لضمان مستقبل واعد لاقتصادنا بحلول تؤكد مكانة دبي كحلقة وصل داعمة للتجارة العالمية».

وأضاف سموه: «التجارة رافد رئيس لاقتصاد الإمارات.. وتاريخنا معها وخبراتنا الطويلة في معاملاتها تؤهلنا للقيام بدور ريادي يدعم مستقبل التجارة العالمية ويضمن فرصاً اقتصادية متكافئة للجميع.. نتطلع للعمل مع شركائنا لجعل خط دبي للحرير ضمانة لمستقبل اقتصادي مزدهر للمنطقة والعالم».

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