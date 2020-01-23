«مبادرة التكامل الاقتصادي الإقليمي» تستهدف حلولاً للتحديات المشتركة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تعقد «ماجد الفطيم» اليوم جلسة نقاشية يحضرها ممثلون عن القطاعين الخاص والحكومي من المشاركين في فعاليات دافوس 2020، وستطلق المجموعة «مبادرة التكامل الاقتصادي الإقليمي»، مستهدفة تحديد القضايا والتحديات المشتركة، فضلاً عن وضع توصيات القطاع الخاص إلى الحكومات المعنية إلى جانب الاتفاق على توحيد وتنسيق الجهود بين الشركاء للمضي قدماً في مجابهة تلك التحديات.

التوسع الحضري

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم العقارية أحمد جلال إسماعيل في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إنه التقى ممثلين عن هيئات حكومية، وناقش معهم التحديات المحتملة والقائمة، فضلاً عن الحلول في قطاع العقارات، هذا غير القضايا المتعلقة بالتوسع الحضري، وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية مواكبة متطلبات الجيل الجديد في ممارساته الحياتية القائمة على التقنيات الحديثة سواءً في التعليم وصولاً إلى التسوق الرقمي وآثار التطور السريع في التكنولوجيا ونماذج الأعمال الجديدة التي تمثل من جهة أخرى فرصاً كبيرة لنمو القطاع العقاري لجهة تشييد مبانٍ أكثر استدامة وتتمتع بأسلوب معيشة مغاير عن السابق أو السائد.

تحديات مناخية

وأشار أحمد إسماعيل إلى أن 50% من سكان الكوكب يعيشون الآن في المدن، ويحدث ذلك لأول مرة تاريخ الكوكب، وقد ترتب على ذلك التوسع المهول في تشييد المباني التي أصبحت بدورها تستهلك 35% من الطاقة، فكانت النتيجة تحديات مناخية وهدراً فاضحاً في الموارد. لافتاً إلى أن الحكومات أدركت خطورة الإبقاء على السياسات القديمة المتعلقة بتوفير الطاقة بأسعار متدنية بوصفها العامل الأبرز في تحديد سلوك المستهلك، وسارعت إلى الصعود بالتكلفة، ما دفع بالمستهلك فرداً أو شركة إلى تبني ممارسات الترشيد والاستزادة من ثقافة الاستدامة.