محمد بن راشد يشكّل مجلس «الإمارات العالمي للاعتماد»

المصدر: دبي ــ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (2) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد، برئاسة مدير عام بلدية دبي.

من جهة ثانية، أعلن مجمع محمد بن راشد للعلماء القائمة النهائية للمرشحين لميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي في دورتها الثالثة، التي تضم خمس شخصيات من نخبة العلماء وأصحاب العقول والإنجازات الاستثنائية والإسهامات العلمية الفريدة.

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