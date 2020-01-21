محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم (2) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد، برئاسة مدير عام بلدية دبي.

ووفقا للمرسوم يضم مجلس إدارة المركز في عضويته: الدكتور هـلال حميـد ساعـد الكـعبـي، نائبا للرئيس، وعبدالله أحمد آل صالح، والشيخ الدكتور ماجـد سلطان القاسمي، والدكتور يـوسف سعيد السعدي، والدكتور مـروان مـحمد الملا، وعـبدالله محمد العـور، ووليـد عبدالمـلك أهلي، وعتيـق جمعة فـرج، وشيمـاء محمد الطنيـجي، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.