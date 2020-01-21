شرطة الشارقة تباشر تنفيذ قرار رفع رواتب المتقاعدين

المصدر: الشارقة - البيان

باشرت إدارة الموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة العمل في تطبيق الإجراءات الخاصة، بالأمر السامي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمساواة المتقاعدين من منتسبي شرطة الشارقة ممن عملوا على الملاكين الاتحادي والمحلي في المعاش التقاعدي والمستحقات، بما هو معمول به في حكومة الشارقة، والذي يؤكد حرص سموه على توفير سبل الحياة الكريمة لهم واهتمامه بشؤون أبنائه العاملين والمتقاعدين بشرطة الشارقة.

و ثمن العقيد خالد سعيد بوزنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية، مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لأبنائه المتقاعدين من شرطة الشارقة، مؤكداً أنها تعد واحدة من مكرماته الممتدة والمتواصلة، والخاصة برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي لا تقل عن "17" ألف وخمسمائة درهم، حيث وجه اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، بالبدء في تكملة الإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار، وذلك باستلام الأوراق المطلوبة من المتقاعدين بثلاثة مواقع وهي، مبنى القيادة بالشارقة، وإدارة شرطة المنطقة الوسطى بالذيد، وإدارة المنطقة الشرقية بخورفكان، بجانب التنسيق مع هيئة المعاشات الاتحادية والمحلية.

وقد عبر جميع المراجعين لإدارة الموارد البشرية بمقر القيادة من المتقاعدين عن سعادتهم بهذه المكرمة السخية، حيث قدم الرقيب أول متقاعد علي عبدالله محمد المعيني، أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة، مؤكداً أن المكرمة التي قدمها سموه للمتقاعدين، تؤكد حرص سموه ومتابعته لكافة شؤون وأحوال أبنائه من مواطني إمارة الشارقة بصورة عامة، وشريحة العسكريين بصورة خاصة، معتبراً أن المكرمة هي غيض من فيض ظل سموه يقدمه لأبنائه على الدوام. داعياً لسموه بطول العمر و موفور الصحة والعافية.

كما تحدث الرقيب أول متقاعد صالح محمد صالح الحوسني عن هذه المكرمة قائلاً: إن صاحب السمو حاكم الشارقة هو مصدر الفرح والسعادة لنفوسنا، فقد ظلت أياديه البيضاء الكريمة ممدودة لأبنائه في شرطة الشارقة، ولكل مواطني الإمارة، يتحسس احتياجاتهم ويتفقد أحوالهم بفيض كرمه اللامحدود، معتبراً أن التعديل الذي طرأ على المعاش يشكل لهم إضافة كبيرة تعينهم على تحمل الأعباء المعيشية، ومواجهة متطلباتها الكثيرة، سائلاً الله تعالى أن يجعل ما قدمه ويقدمه لأبناء شعبه في ميزان حسناته.

شكراً صاحب السمو، بهذه الكلمات النابعة من القلب بدأ المساعد أول متقاعد حسن محمد حسن الحمادي، حديثه عن مكرمة صاحب السمو، حيث قال: إن مكارم سموه كثيرة، لا تحصى أو تُعد، فقد ظل يغمرنا بكرمه ويدخل الفرحة والسعادة على نفوسنا، فهو عنوان للكرم والجود، فقد أثلج صدورنا بهذه المكرمة، التي ساوتهم بزملائهم الآخرين.

من جانبه وصف الرقيب متقاعد يوسف أحمد راشد، مكرمة سموه بأنها متوقعة من قائد حكيم، وأب كريم، داعياً الله أن يحفظ سموه ويجعله ذخراً للشارقة الحبيبة، وعوناً لأبناء شعبه، بما يقدمه لهم من مكرمات ومنح توفر الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

ودعا المساعد أول متقاعد محمد عبدالله الحاج الحوسني، بطول العمر لسموه، مقدماً له وافر الشكر والتقدير على هذه المكرمة، التي أدخلت الفرح والسرور في نفوسهم ونفوس أسرهم، فهي مكرمة والد كريم يحرص على زرع البسمة دائماً على شفاه أبنائه.