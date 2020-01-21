توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم شمالاً وشرقاً مع فرصة لسقوط الأمطار، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س .

الخليج العربي: متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والمد الثاني عند الساعة 01:16

الجزر الأول عند الساعة 18:26 عند الساعة 05:15

بحر عمان: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:23 المد الثاني عند 08:05

الجزر الاول عند الساعة 14:14 الجزر الثاني عند الساعة 03:04

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 25 16 70 30

دبي 25 16 65 30

الشارقة 26 14 75 30

عجمان 26 16 80 40

أم القيوين 26 14 85 30

رأس الخيمة 25 14 80 30

الفجيرة 24 15 80 45

العين 25 14 70 30

ليوا 25 14 70 25

الرويس 24 16 75 35

السلع 23 15 75 40

دلما 22 17 75 35

طنب الكبرى 23 17 80 45

طنب الصغرى 23 17 80 45

أبو موسى 23 17 80 45