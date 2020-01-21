تشييع جثمان فيصل الحيسوم اليوم في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح / تصوير- إبراهيم صادق

شيع أهالي رأس الخيمة اليوم الشاب الإماراتي فيصل عبدالله الحيسوم الشحي، بعد أن صلوا عليه صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد أبو هريرة في منطقة الجولان في رأس الخيمة، ليتم الدفن بمقبرة الحديبة إلى جانب قبر والده. حيث وافته المنية بعد زيارة قبر والدته التي توفيت شهر أكتوبر الماضي.

وفيصل رحمه الله كان موظفا في شركة أدنوك، و هو الثاني بين أفراد العائلة المكونة من 4 أشخاص، وقبل وفاة والدته كان يقوم بدور الأب في رعاية الأسرة، حتى توفت الأم ليتحمل العبء كاملاً، وعرف عن الفقيد طيب أخلاقه وحسن تعامله مع الجميع.

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