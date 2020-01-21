وفاة شاب إماراتي تعرض لحادث بعد زيارة قبر والدته برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على وفاة والدته، تودع إمارة رأس الخيمة اليوم جثمان الشاب المواطن فيصل عبدالله الحيسوم الشحي، بعد مرور 4 أيام من تعرضه لحادث مروري عقب خروجه من مقبرة الرمس بعد زيارة قبر والدته يوم الجمعة الماضي، حيث كان حريصاً على زيارة قبرها بصفة مستمرة بعد وفاتها في شهر أكتوبر الماضي.

إصابة فيصل البليغة كانت أقوى من قدراته على مواجهته ، حيث تركزت إصابته في الرأس وكسور متفرقة بمناطق الجسم، أدخلته العناية المركز بمستشفى صقر في رأس الخيمة،قبل أن يفارق الحياة متأثرة بتلك الاصابة.

وخيم الحزن اليوم على أهل ومعارف وزملاء الفقيد فيصل عقب إعلان خبر وفاته .

وفيصل رحمه الله كان موظفا في شركة أدنوك ، و هو الثاني بين أفراد العائلة المكونة من 4 أشخاص، وقبل وفاة والدته كان يقوم بدور الأب في رعاية الأسرة، حتى توفت الأم ليتحمل العبء كاملاً.

واليوم ينعي الجميع الشاب لمثواه الأخير عقب صلاة الظهر حيث سيتم تشييع جثمان الفقيد من مسجد أبو هريرة بمنطقة الجولان قبل أن يتم الدفن بمقبرة الحديبة إلى جانب قبر والده.

واشتهر فيصل الحيسوم الشحي بعلاقاته الطيبة مع الجميع كصفة تميز بها منذ أن كان ناشئاً كأحد حراس مرمى نادي فريق الرمس لفريق 18 سنه، كما تم استدعائه لأكثر من مره لتجمع منتخب الامارات الأولمبي.