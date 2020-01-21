حاكم الشارقة يفتتح الحديقة الجيولوجية في بحيص

المصدر: الشارقة- البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس، الحديقة الجيولوجية في منطقة بحيص.

وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بالافتتاح الرسمي، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أقسام الحديقة الجيولوجية، مطلعاً على ما تضمه من معالم جيولوجية وأحفوريات، واستمع سموه إلى نبذة عن كيفية تشكل إمارة الشارقة عبر مختلف العصور الجيولوجية.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة الفيلم الوثائقي «كنز الشارقة التراثي»، الذي سلط الضوء على ما تعرضت له الشارقة من عوامل جيولوجية على مدار العصور شكلت جبالها وسهولها وبحارها.

وقدم عدد من طلبة المدارس أمام صاحب السمو حاكم الشارقة نبذة عن الأحفوريات المتحجرة التي تشكلت على مدى ملايين السنوات.

وتعد الحديقة الجيولوجية في بحيص مشروعاً رائداً في مجال السياحة البيئية يهدف إلى تعريف الزوار بتاريخ الشارقة الجيولوجي، والأهمية الجيولوجية لجبل بحيص والمناطق الأثرية المحيط به.

وتتميز الحديقة بموقعها الأثري الهام، الغني بالبقايا المتحجرة للعديد من الكائنات البحرية القديمة، التي استوطنت بحاراً ضحلة كانت تغمر معظم اليابسة في الدولة حتى فترة قريبة من المنظور الجيولوجي.

وتحوي الحديقة موقعين أثريين، يسهمان في تعزيز المعرفة بتاريخ استيطان البشر لهذه المنطقة، الذي يعود إلى أكثر من 125 ألف سنة.

الشارقة للفنون الأدائية

من جهة أخرى أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القرار الإداري رقم (2) لسنة 2020م بشأن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

ويقضي القرار الإداري أن يُشكل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعضوية كل من: الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، نائباً للرئيس، والأستاذ الدكتور بيتر بارلو، مدير أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، والأستاذ الدكتور لوك ريتنر، مدير الأكاديمية الملكية للرقص التعبيري، والدكتورة نادية الحساني، عميد كلية الفنون بجامعة الشارقة، وأحمد محمد بو رحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، وإسماعيل عبدالله إسماعيل، أمين عام الهيئة العربية للمسرح، والدكتور حبيب غلوم العطار، المستشار الثقافي بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والدكتور يوسف عبدالله عيدابي، المستشار الثقافي بدارة الدكتور سلطان القاسمي.

وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كلٌّ في ما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبصفته رئيساً لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية قرار رئيس الأكاديمية رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعيين مدير لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

ونص القرار على أن يعين الأستاذ الدكتور بيتر بارلو مديراً لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

كما نص القرار على أن يعمل المدير تحت إشراف رئيس الأكاديمية ويكون مسؤولاً أمامه عن مباشرته لمهامه واختصاصاته المحددة بموجب لوائح الأكاديمية وأنظمتها.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية.

17500

وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بمساواة رواتب المتقاعدين من منتسبي شرطة الشارقة على الملاك الاتحادي بالمتقاعدين من حكومة الشارقة، بحيث لا يقل الراتب التقاعدي عن 17500 درهم.‏أعلن ذلك اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة في مداخلة عبر البث المباشر. وقال الشامسي إنه تم التوجيه الفوري إلى الموارد البشرية بشرطة الشارقة لحصر أسماء المتقاعدين بغية تعديل أوضاعهم. الشارقة – عصام الدين عوض

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