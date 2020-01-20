حاكم الشارقة يأمر بزيادة رواتب المتقاعدين من شرطة الشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر حاكم الشارقة بتعديل أوضاع المتقاعدين من شرطة الشارقة على الملاك الاتحادي ومساواتهم بالمتقاعدين من حكومة الشارقة بحيث لا يقل الراتب التقاعدي عن 17500 درهم. وعلى جميع من يشملهم الأمر مراجعة الموارد البشرية في شرطة الشارقة لتحديث بياناتهم.

وفي إطار متصل أصدر اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، قراراً بشأن ترقية عدد 392 من ضباط الصف والأفراد العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، وذلك وفقاً للقانون المحلي بشرطة الشارقة وتعديلاته.

وشمل القرار ترقية 158 من رتبة مساعد إلى مساعد أول، و82 من رتبة رقيب أول إلى مساعد، و67 من رتبة رقيب إلى رقيب أول، و5 من رتبة عريف إلى رقيب، و27 من شرطي أول إلى عريف، و49 من شرطي إلى شرطي أول، كما شمل القرار ترقية 3 من الحاصلين على شهادة البكالوريوس إلى رتبة رقيب أول، و1 حاصل على شهادة الثانوية العامة إلى رتبة شرطي أول.