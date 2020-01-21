إطلاق «مشاغل» للتأهيل المهني وتشغيل أصحاب الهمم

المصدر: دبي – البيان

أطلقت وزارة تنمية المجتمع مشروع «مشاغل» للتأهيل المهني والتشغيل، الذي يستهدف أصحاب الهمم من خلال مراكز للتأهيل المهني والتشغيل تُنشئها الوزارة وتشرف عليها، وينتفع منها أصحاب الهمم الملتحقون بمراكز «مشاغل»، سواء في برامج التدريب والتأهيل المهني أو في برامج التشغيل والمتابعة.

ويأتي إطلاق المشروع بناء على قرار وزاري أصدرته معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع الذي ينص على إنشاء مركز يُسمى مركز «مشاغل» للتأهيل المهني والتشغيل، تكون تبعيته لإدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، ومقره مركز التنمية الاجتماعية بعجمان التابع للوزارة، وذلك كمقدمة لانطلاق «مراكز» أخرى على مستوى إمارات الدولة.

وستكون مشاغل مظلة لمبادرات وورش عدة تتبناها الوزارة لتحقيق التأهيل والتشغيل الدامج لأصحاب الهمم مثل قلادة للمجوهرات وأساور الهمم وجنى للتمور وتسنيم للشوكولاته وسواها من المشاريع والأفكار التنموية التي تهدف إلى دمج وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم.

وأكدت معاليها أن قرار إنشاء مراكز «مشاغل» يستند إلى محاور وأهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ويرتكز على قرار مجلس الوزراء في شأن دعم عمل أصحاب الهمم، وهو مُحمّلٌ بتطلعات كبيرة يُنتظر تحقيقها في ميدان دمج وتأهيل وتشغيل وتمكين أصحاب الهمم، مشيرة معاليها إلى أهمية مراكز «مشاغل» النفسية والمعنوية والإنتاجية والمادية أيضاً بالنسبة للمنتسبين والمنتفعين منها، لا سيما وأنها تجسد فكرة غير مسبوقة على صعيد دمج وتأهيل أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، علاوة على أنها تترجم أسمى أفكار التشغيل الدامج على المستوى الإقليمي وحتى العالمي، ما يُمهّد نحو انطلاقتها الواسعة لتحقيق مزيد من النتائج والإنجازات النوعية.

الأهداف

وأوضحت معاليها أن مراكز «مشاغل» تقوم على مجموعة أهداف، تشمل التدريب والتأهيل المهني لأصحاب الهمم الباحثين عن عمل، وإعدادهم مهنياً ونفسياً للدخول في سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة لهم، وتحقيق التوظيف الانتقالي أو التوظيف عن بعد لأصحاب الهمم في المراكز، إضافة إلى تحفيز انتقال أصحاب الهمم العاملين في مراكز «مشاغل» إلى نظام التوظيف الدامج.

المنتفعون

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن مراكز مشاغل تقبل أصحاب الهمم من مختلف حالات الإعاقة المُحوّلين من وزارة التربية والتعليم، ومراكز تأهيل أصحاب الهمم، وأولياء أمور أصحاب الهمم، وأية جهة توافق عليها الوزارة، مشيرة معاليها إلى تحقيق هذه المراكز 3 أنواع من التوظيف لأصحاب الهمم، هي: التوظيف الانتقالي، والتوظيف الدامج، والتوظيف عن بعد، حيث تستهدف مراكز «مشاغل» أصحاب الهمم فوق 15 عاماً ضمن برنامج التدريب والتأهيل المهني، وفوق 18 عاماً ضمن برنامج التشغيل والمتابعة.

التوظيف

وتستند فكرة التوظيف الانتقالي، إلى تشغيل أصحاب الهمم في ورش داعمة خلال فترة انتقالية في ظل إجراءات تنظيمية تدعم وصولهم إلى التوظيف الدامج. في حين أن التوظيف الدامج يتضمن تشغيل أصحاب الهمم في سوق العمل المفتوح جنباً إلى جنب مع أقرانهم من غير أصحاب الهمم في ظل تدابير ونظم تضمن عدم التمييز ضدهم في بيئة العمل، بحيث تتاح لهم نفس الفرص والحقوق التي يحصل عليها غيرهم من العاملين في نفس المجال، مع توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تدعم أداءهم للمهام الموكلة لهم، والاحتفاظ بالعمل والتطور الوظيفي. أما التوظيف عن بعد، فهو أحد خيارات العمل المقدّمة لأصحاب الهمم.