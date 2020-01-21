تدريب فتيات «مشاغل» على تصميم المجوهرات العالمية

المصدر: دبي- البيان

اعتبرت مجموعة من فتيات «مشاغل» لتأهيل وتشغيل أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع، مشاركتهن في ورشة «بولغاري» لتصميم المجوهرات والأكسسوارات العالمية الفاخرة، تجربة مهمة ومثالية لمواصلة درب الإبداع في التصميم والإنتاج المتميز للمجوهرات، مؤكدات أن إقامة هذا النوع من الورش يخلق المئات من فرص العمل، المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

فرصة

وأكدت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، أهمية مثل هذه الزيارات، التي تعد فرصة للفتيات من أصحاب الهمم لتوسيع مداركهن بالاطلاع على سوق الإنتاج الشبيه بمنتجات «قلادة» من أجل التعرف على اهتمامات المستهلك ومواءمتها مع منتجات «مشاغل» لابتكار منتجات جديدة تشبع الذائقة المحلية للمستهلكين ومقتني المجوهرات وغيرها من الأكسسوارات.

إبداع

الفتيات العاملات في ورشة قلادة المشاركات في زيارة ورشة بولغاري، أكدن أن الزيارة تجسد فرصة مثالية لهن لمواصلة درب الإبداع في التصميم والإنتاج المتميز للمجوهرات، لا سيما بعد اطلاعهن على منتجات تتميز بالجودة والابتكار في التصميم والتنفيذ، وقد عبّرت الطالبة حصة المندوس من أصحاب الهمم «إعاقة سمعية» عن سعادتها بالزيارة، مشيرة إلى أن هذه الفرصة أعطتها دافعاً لأن تبدع في تصميم مجوهرات «قلادة»، والاعتماد على ذاتها وشق الطريق لغيرها من المواطنات في ذات المجال الذي لا يطرقه الكثيرون، مثمنة جهود وزارة تنمية المجتمع وحرصها على تجويد مهاراتهن وتسليحهن بمهن ذات ضرورة، فيما أكدت الطالبة عائشة النعيمي من أصحاب الهمم «إعاقة ذهنية»، أن هذه الزيارة زادت من إصرارها على تنفيذ قطع مميزة من حيث التصميم والإنتاج، مشيدة بمثل هذه الزيارات التي تجعلهن يتعرفن على فن تصميم وإنتاج وتسويق المجوهرات وتعلم فنونه من مختصين ومهرة.

أما المعلمة نورة محمد الشامسي مدرّبة في ورشة «مشاغل» فقالت: لاحظنا فرحة الفتيات منذ علمهن بزيارة ورشة «بولغاري» للتعرف عن قرب، على أفضل تصاميم المجوهرات العالمية الفاخرة، كما لمسنا بعد زيارتهن للورشة حماسهن الزائد، الذي انعكس أداء في ورشة مشاغل، تحت مظلة الحرص والإصرار على إبداعهن في تصميم وتنفيذ مجوهرات فريدة من نوعها.