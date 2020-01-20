20% انخفاض الجرائم المقلقة في إمارة عجمان خلال 2019

المصدر: عجمان-البيان

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً تمثل بخفض الجرائم المقلقة بنسبة 20 % خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، ما يدعم تحقيق هدف وزارة الداخلية المتمثل بتعزيز الأمن والأمان.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أن انخفاض عدد الجرائم المقلقة في إمارة عجمان بنسبة 20%، يعد إنجازاً متميزاً لارتباطها بتعزيز الأمن والأمان، ورفع نسبة الشعور بالأمان، على اعتباره أحد أهم المؤشرات الاستراتيجية التي تركز عليها الجهات الأمنية وتتنافس عليها دول العالم لتحقيق أعلى نسبة انخفاض ممكنة.

وعزى قائد عام شرطة عجمان النجاح إلى الجهود التي تبذلها شرطة عجمان في تعزيز الأمن والأمان بتنفيذ المبادرات الأمنية مثل مبادرة الدرع الواقي، ومبادرة إضاءة المناطق المظلمة في الإمارة، والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وتهدف في المقام الأول إلى تعزيز الأمن والأمان ومنها مشروع عجمان دار الأمان كأكبر منظومة مراقبة أمنية في الإمارة.

إضافة إلى مشروع لحمايتكم الذي يُلزم جميع ملاك العقارات بتركيب كاميرات مراقبة في جميع المنشئات السكنية والتجارية وتواجد الدوريات الأمنية في جميع مناطق الإمارة ، وكذلك زيادة برامج التوعية الأمنية والتركيز على القضايا التي تشكل ظاهرة أمنية، والعمل على مكافحتها بأسرع وقت ممكن، كما أشار إلى أن الشرطة تضع خططاً متواصلة ترمي لملاحقة الجريمة والعمل على مكافحتها قبل وقوعها من أجل حماية أمن وسلامة أفراد المجتمع.

واشاد بدور رجال التحريات والمباحث الجنائية في مكافحة الجريمة وحدسهم الأمني في حل الكثير من القضايا الغامضة، وإنجازاتهم التي حققوها على مدار العام، وحرصهم على تعزيز الأمن والأمان في إمارة عجمان، وجهودهم المتميزة التي كان لها الفضل في ضبط المحتالين ومرتكبي الجرائم والخارجين عن القانون والذين سولت لهم أنفسهم اتباع طرق الكسب غير المشروعة.