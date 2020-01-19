طقس غائم جزئياً وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام خاصةً شمالاً مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة ليلاً، وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وصباح الثلاثاء خاصة على المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة ونشطة على البحر غرباً.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: متوسط - مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:45 والمد الثاني عند الساعة 20:46

الجزر الأول عند الساعة 16:09 عند الساعة 02:57 .بحر عمان: خفيف -متوسط الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:38 المد الثاني عند 06:12

الجزر الاول عند الساعة 12:30 الجزر الثاني عند الساعة 00:55

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 14 75 25

دبي 26 16 80 30

الشارقة 27 11 85 30

عجمان 26 15 90 35

أم القيوين 26 12 85 30

رأس الخيمة 25 13 85 30

الفجيرة 24 15 80 45

العين 25 14 80 30

ليوا 25 14 90 25

الرويس 26 13 85 35

السلع 24 14 85 35

دلما 23 17 85 45

طنب الكبرى 23 17 80 45

طنب الصغرى 23 17 80 45

أبو موسى 23 17 80 45