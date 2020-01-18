الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وباردا ليلا، وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وصباح الاثنين والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:49 والثاني عند الساعة 20:22

والجزر الأول عند الساعة 14:38 والثاني عند الساعة 01:41 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:20 والثاني عند 05:04 والجزر الأول عند الساعة 11:27 والثاني عند الساعة 23:28 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 13 85 25

دبي 26 14 80 30

الشارقة 27 11 85 30

عجمان 26 13 85 35

أم القيوين 26 12 80 30

رأس الخيمة 24 14 80 45

الفجيرة 24 14 80 45

العين 25 13 75 30

ليوا 25 12 90 40

الرويس 24 12 90 35

السلع 24 12 85 30

دلما 24 15 85 45

طنب الكبرى 23 16 80 40

طنب الصغرى 23 16 80 40

أبو موسى 24 16 85 40