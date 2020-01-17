الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وباردا ليلاً، وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وصباح الأحد، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح جنوبية شرقية -شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:42 والمد الثاني عند الساعة 07:49 ..والجزر الأول عند الساعة 13:11 عند الساعة 00:39 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:44 المد الثاني عند 03:57 ..والجزر الاول عند الساعة 10:15 الجزر الثاني عند الساعة 21:48 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 14 75 25

دبي 25 15 65 30

الشارقة 24 11 75 30

عجمان 23 15 80 35

أم القيوين 23 10 85 35

رأس الخيمة 22 12 75 40

الفجيرة 24 16 70 25

العين 24 13 75 25

ليوا 24 12 85 25

الرويس 23 15 90 30

السلع 22 14 85 35

دلما 22 16 70 40

طنب الكبرى 21 16 80 45

طنب الصغرى 21 16 80 45

أبو موسى 21 16 80 45 .