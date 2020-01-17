محمد بن زايد يؤكد لـ البرهان وقوف الإمارات إلى جانب السودان

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات في المنطقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقد اطلع الفريق عبدالفتاح البرهان ..صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصال الهاتفي، على الأوضاع والتطورات في السودان في ضوء الأحداث الأخيرة، وتمنى سموه للسودان الشقيق وشعبه الأمن والاستقرار والوفاق خلال المرحلة التاريخية المهمة التي يمر بها، مؤكدا سموه وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب السودان في كل ما يحقق طموحات شعبه الشقيق في التنمية والسلام.