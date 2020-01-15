توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وصباح الجمعة، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

حركة الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر.

الخليج العربي: متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:39 والمد الثاني عند الساعة 06:10.

الجزر الأول عند الساعة 10:48 عند الساعة 23:15 .بحر عمان: متوسط الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:49 المد الثاني عند 02:14.

الجزر الاول عند الساعة 08:01 الجزر الثاني عند الساعة 19:39.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 22 14 75 35

دبي 22 14 85 35

الشارقة 21 12 85 40

عجمان 22 13 85 45

أم القيوين 21 12 85 40

رأس الخيمة 22 11 85 45

الفجيرة 19 14 85 30

العين 22 13 80 45

ليوا 22 10 80 40

الرويس 22 15 80 45

السلع 21 14 75 35

دلما 23 16 80 40

طنب الكبرى 23 16 80 45

طنب الصغرى 23 16 80 45

أبو موسى 23 16 80 45