اليوم بداية موسم "الشبط".. فماذا تعرف عنه؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يدخل فصل الشتاء، اليوم الأربعاء، مرحلة جديدة مع انتصاف شهر يناير، يطلق عليها موسم "الشبط"، الذي يستمر 26 يوما في الجزيرة العربية، حيث تبلغ فيه شدة البرد ذروتها القصوى.

وقال المؤرخ والفلكي عادل السعدون، في تصريح صحفي، إن موسم الشبط يأتي نتيجة الرياح الباردة القادمة من سيبيريا والقطب الشمالي عبر أوروبا في هذه الفترة من العام. وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح أن ھذا الموسم یتمیز بازدیاد سرعة الریح وتقلبھا حیث یسمى باللھجة الكویتیة "شباط مقرقع البیبان" لافتا إلى أنه یحدث فیه الصقیع ویجمد الماء وتتأثر فیه المحاصیل الزراعیة خصوصا في اللیل ویدمي أنوف الإبل من شدة البرد خاصة في المناطق الصحراویة.

ولفت إلى أن موسم الشبط یتخلله موسم (الأزیرق) وھي ثمانیة أیام یكون البرد في شدته مشیرا إلى أنه خلال ھذه الفترة یمكن زراعة البرسیم والبطیخ والقطن والنخیل.