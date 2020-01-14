سقوط أمطار رعدية وبرد على بعض المناطق في الإمارات

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

مع تكاثر السحب الركامية على المناطق الشمالية والشرقية والداخلية هطلت اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة أحيانا في رأس الخيمة والشارقة وعجمان ودبي وأم القيوين وكانت مصحوبة بالبرق والرعد في شعم والجير والظيت وكانت متوسطة مع برد على جبل جيس والرمس وخورفكان وشارع محمد بن زايد والذيد ومطار الشارقة والورسان في دبي وعجمان وعلى فلج المعلا في أم القيوين، كما سقطت أمطار غزيرة على أغلب الجزر.

ووفقا للأرصاد الجوية تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي علوي من الشمال الشرقي يصاحبه كتلة هوائية باردة بالتزامن مع امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، أدى إلى تكاثر السحب على المناطق الشرقية والشمالية والداخلية تخللها بعض السحب الركامية ثم امتدت تدريجيا إلى بعض المناطق الساحلية الشمالية والداخلية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة مع برق وسقوط البرد أحيانا.

واستمر طقس اليوم غائما إلى غائم جزئيا مع تشكل السحب الركامية على جزر وسواحل الدولة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وسقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، كما طرأ انخفاضا ملحوظا على درجة الحرارة، وسجلت أقل درجة في جبل جيس بواقع 2.7 درجة مئوية عند منتصف الليل، فيما استمرت الرياح النشطة والتي عملت على اضطراب البحر وارتفاع المواج ظهرا في الخليج العربي وبحر عمان.

ومن المتوقع

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تقل كميات السحب اعتبارا من بعد ظهر يوم غد الأربعاء بوجه عام ليكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا مع توفر الفرصة لسقوط الأمطار نهارا خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/ س والبحر مضطرب الموج خاصة شمالا يصبح متوسط الموج ليلا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الخميس يصبح الطقس صحوا إلى غائم بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية أخر الليل وصباح الجمعة، يشار إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم على الدولة كانت في الفجيرة بواقع 23 درجة مئوية عند الساعة الثالثة عصراً.