الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما إلى غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار نهاراً خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة. حركة الرياح: شرقية -شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر.

الخليج العربي: مضطرب شمالاً يصبح متوسطا ليلاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 50:15 والمد الثاني عند الساعة 05:30

الجزر الأول عند الساعة 50:09 عند الساعة 22:40 .

بحر عمان: مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:44 المد الثاني عند 32:01

الجزر الاول عند الساعة 18:54 الجزر الثاني عند الساعة 08:01

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبو ظبي 20 13 80 35

دبي 21 12 80 35

الشارقة 20 10 85 40

عجمان 20 12 85 45

أم القيوين 20 10 85 40

رأس الخيمة 21 09 85 45

الفجيرة 22 12 80 30

العين 19 10 85 35

ليوا 20 11 85 30

الرويس 20 14 85 35

السلع 20 13 80 30

دلما 20 17 75 45

طنب الكبرى 19 17 80 55

طنب الصغرى 19 17 80 55

أبو موسى 19 16 85 55