سحب تشغيلة من دواء يعالج الاكتئاب

المصدر: أبوظبي ــ البيان

نوّهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعميم إلى جميع ممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص بالدولة بسحب تشغيلة واحدة من دواء «ميرتازابين» Mirtazapine أقراص تحمل رقم A303119002 وتستخدم لعلاج الاكتئاب، وذلك لوجود عبوات تحمل تركيز 7.5 ملغ، في حين أنها قد تحتوي على تركيز 15 ملغ أي أن الأقراص الموجودة في عبوات هذه التشغيلة تحمل تركيزاً من المادة الفعالة ضعف ما هو مكتوب على العبوة.

وأكدت الوزارة: «أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بالوزارة وأوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حجب هذه التشغيلة حال توفرها والإبلاغ عن أية آثار جانبية مرتبطة باستعمال تلك التشغيلة».

وبحسب الصيادلة فإن أقراص «ميرتازابين» تستخدم لعلاج الاكتئاب الشديد، وتساعد في تحسين المزاج، ويعمل ميرتازابين من خلال زيادة نشاط النورأدرينالين والسيروتونين وهذا يؤدي إلى استعادة توازن الناقلات العصبية في الدماغ، كما أن له تأثيراً إيجابياً على التواصل بين الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي وعلاج أعراض الأرق التي تصاحب الاكتئاب.