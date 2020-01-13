«دبي للصحافة».. 20 عاماً على ميلاد المنصة الجامعة لصُناع الإعلام العرب

المصدر: دبي - البيان

ينظم «نادي دبي للصحافة» على مدار الأسبوع الجاري سلسلة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيسه بفكرة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليكون المنصة الجامعة لصُنَّاع الإعلام والقائمين على مختلف مساراته في شتى ربوع العالم العربي، وجسراً حيوياً للتواصل بين الإعلام العربي ونظيره العالمي، ومحرك دفع لجهود التطوير في المجال الإعلامي محلياً وإقليمياً وعالمياً. وتتزامن احتفالات النادي بذكرى تأسيسه، مع مناسبة مهمة وهي تسلُّم دبي درع عاصمة الإعلام العربي لعام 2020، بناءً على قرار مجلس وزراء الإعلام العرب؛ تقديراً لما قدمته دبي من إسهامات على مدار سنوات، ولما اضطلعت به من جهود هدفت إلى الوصول بالأداء الإعلامي إلى مستويات غير مسبوقة من التميّز.

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ـــ نادي دبي للصحافة يحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسه

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