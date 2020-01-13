انطلاق أعمال اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني في دبي

المصدر: دبي - البيان

انطلقت في مقر نادي دبي للصحافة، أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، والتي أقامتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتنظيم مؤسسة وطني الإمارات ونادي دبي للصحافة.

ويناقش الاجتماع آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العادية (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت خلال شهر يوليو الماضي، بشأن «اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني»، بالإضافة إلى عدد من البنود المتعلقة بقضايا الإعلام الإلكتروني في المنطقة العربية، من بينها «مشروع مدونة سلوك للإعلام الإلكتروني، والتي أعدتها لجنة من الخبراء والأكاديميين والجمعيات الأهلية الإعلامية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

دور فاعل

وأكد ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام الإلكتروني، في ظل التطور الهائل لتقنية المعلومات.

وقال الفلاسي إن هذا الملتقى الهام يحمل في الواقع بصمة مختلفة، لا تنبع من أهمية العنوان الذي ينعقد تحته، والنقاشات التي ستطرح خلاله وحسب، في ظل الأهمية الكبيرة للإعلام، وإنما بكونه يأتي أيضاً احتفاءً بحاضنة الإعلام العربي دبي، التي استحقت بجدارة لقب عاصمة الإعلام العربي للعام 2020، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على عمق ووضوح الرؤية الإماراتية الواعية لدور الإعلام والمشهد الإعلامي العربي والعالمي، والذي يؤكد كذلك الحضور الرائد والمتميز للرسالة الإعلامية والاستراتيجية التي تعتمدها دبي، في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومقولته المعروفة: بأن رسالة الإعلام لا تكتمل إلا بصدق خطابه، ونزاهة غاياته، وترفعه عن الأهواء، وانحيازه لصالح الناس. ذلك أن الخطاب الإعلامي الموضوعي والمتوازن كما يرى سموه، هو الذي يقوم على الأفكار البناءة، والانفتاح الإيجابي والواعي على الثقافات العالمية. وأعرب الفلاسي في كلمته أيضاً عن سعادته بتسمية دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020.

حوار

كما ألقى الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، كلمة بهذه المناسبة أيضاً، تحدث فيها عن أهمية الاجتماع ودوره في رفد مسيرة الإعلام، وتعميق الحوار بين الكوادر الإعلامية العربية، ولا سيما الخبراء المتخصصين في مجال الإعلام الإلكتروني.

وشهد اليوم الأول من الاجتماع نشاطاً مكثفاً، حيث استعرض ممثلو الدول العربية في اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشروع مدونة السلوك للإعلام الإلكتروني، وتم النقاش عن أهمية جذب الخبرات واستقطاب الأفكار الهادفة لصنع محتوى إعلامي هادف وموجه وتطبيقات ذكية تواجه ما هو منتشر في الساحة الإلكترونية من ألعاب هدامة تخدم توجهات لمنظمات إرهابية وغيرها، كما تم تقديم عدد من أوراق العمل.

وقدم المهندس عبد الرحمن المرزوقي، مدير الأمن السيبراني في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورقة عمل بعنوان»الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني «، وتضمنت الورقة عددا من المحاور تناولت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من أجل خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكن الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة، وتصميم وتنفيذ إطار قانوني وتنظيمي شامل للأمن السيبراني لمعالجة جميع أنواع الجرائم السيبرانية.

كما قدم العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في القيادة العامة لشرطة دبي، ورقة عمل تناول فيها مبادرة الألعاب الإلكترونية التوعوية، أورد من خلالها ملخصاً عن المبادرة التي قامت القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع ديوان سمو وزير الداخلية بتسخير وسيلة التوعية الإلكترونية من خلال أحدث تقنيات ألعاب الفيديو المتطورة في تطوير ألعاب إلكترونية توعوية بحلة إماراتية لأجل تعزيز الهوية الوطنية وغرس الولاء والانتماء لدولة الإمارات.

استشراف

في حين قدمت الدكتورة بشرى البلوشي مدير الأبحاث والابتكار بمركز دبي للأمن الإلكتروني ورقة عمل بعنوان» استشراف المستقبل في الإعلام الإلكتروني"، حيث توقفت عند تأسيس مركز دبي للأمن الإلكتروني عام 2014 بموجب القانون رقم (11) بهدف تطوير وتنفيذ تشريعات وسياسات خاصة بأمن المعلومات، ووضع معايير الممارسات الجيدة الخاصة بالأمن الإلكتروني في مختلف قطاعات إمارة دبي، مشيرة إلى أن من أبرز مهام مركز دبي للأمن الإلكتروني، هي وضع وتنفيذ سياسة أمن المعلومات الحكومية في إمارة دبي.

3 اجتماعات

في إطار الاحتفال بتسمية دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي 3 اجتماعات منبثقة عن مجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير 2020، ويأتي على رأس هذه الاجتماعات اجتماع الدورة العادية (12) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.