لجنة لحصر تأثيرات الأمطار الغزيرة في رأس الخيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة اجتماعاً طارئاً في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ترأسه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس الفريق وبحضور جميع أعضاء الفريق .

حيث أكد اللواء بن علوان على أن الإمارة شهدت أمطاراً غزيرة غير متوقعة بدأت منذ مساء الجمعة وحتى صباح اليوم التالي ولا زالت مستمرة في بعض المناطق، مما أدى إلى جريان العديد من الشعاب والأودية بكثافة عالية، ونتيجة لطبيعة التضاريس الجغرافية للإمارة كانت هناك بعض الأضرار التي وقعت على بعض المناطق في الإمارة وعلى منازل المواطنين القريبة من أماكن جريان الأودية، كما تعرضت بعض الطرق الحيوية في الإمارة لأمطار غزيرة تفوق المعدلات الطبيعية المعتادة في مثل هذا التوقيت ما نتج عنها بعض الأضرار التي استدعت الى تدخل فريق الأزمات والطوارئ المحلي وبالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة لمعالجتها، حيث تم تقديم خدمات إجلاء عدد 120 من الأسر من أهالي المنازل التي تضررت بيوتهم من الأمطار الغزيرة وجريان الوديان والسيول إلى بعض الفنادق والأماكن الآمنة، ولا زالت الجهود مستمرة ومتواصلة للتعامل مع البلاغات التي قدمها الأهالي لغرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة من تضررهم من الوديان في المناطق المعنية.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة بأن الإمارة لم تشهد وقوع حوادث مرورية بليغة حيث كان هناك عدد بسيط من الحوادث وذلك نتيجة وجود 87 دورية مرورية منتشرة في ميادين وشوارع الإمارة لتقديم الدعم اللازم للجميع .

كما أوضح اللواء علي بن علوان ان الحفاظ على سلامة كافة أفراد المجتمع تمثل أولوية لفريق الأزمات والطوارئ المحلي وأن الجميع لن يتواني عن تقديم أي مساعدة أو دعم لجميع المبلغين وكلنا على أهبة الاستعداد لأي طارئ حتى انتهاء الظروف الجوية التي تمر بها الإمارة، وحث الجمهور للتواصل على الأرقام ( 999 ) للحالات الطارئة أو ( 901 ) للاستفسارات والحالات الغير طارئة ، داعياً جميع شرائح المجتمع بضرورة التفاعل والتعاون مع الجهاز الشرطي وجميع الجهات المختصة واتباع الإرشادات الأمنية والمرورية، بالإضافة متابعة توجيهات شرطة رأس الخيمة عبر قنوات الاتصال والتواصل المعتمدة وحساباتها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المصادر الرسمية في الدولة.

حيث انه وخلال اليومين الماضيين اصدرت شرطة رأس الخيمة عدد 16 نشرة تحذيرية وتوعوية باللغة العربية والعديد من اللغات بما فيها اللغة الإنجليزية من خلال كافة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لشرطة رأس الخيمة.