توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما إلى غائم جزئياً مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على بعض المناطق شمالاً وشرقاً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتزداد الرطوبة النسبية صباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام على اليابس، وقوية على البحر.

حركة الرياح: غربية - شمالية غربية / 30 - 45 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر. الخليج العربي: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 32:13 والمد الثاني عند الساعة 03:45 والجزر الأول عند الساعة 20:54 عند الساعة 08:08

بحر عمان: مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:05 المد الثاني عند 39:23 والجزر الاول عند الساعة 16:48 الجزر الثاني عند الساعة 05:36

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 19 13 90 50

دبي 18 12 85 45

الشارقة 19 14 85 45

عجمان 18 12 85 40

أم القيوين 19 14 90 50

رأس الخيمة 18 12 90 55

الفجيرة 19 14 85 45

العين 19 12 85 35

ليوا 18 13 85 30

الرويس 17 14 85 35

السلع 16 12 80 30

دلما 17 12 75 45

طنب الكبرى 16 11 80 55

طنب الصغرى 16 11 80 55

أبو موسى 16 11 80 55