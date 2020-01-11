بلدية دبي: 3000 موظف وعامل يعملون على سحب مياه الأمطار

المصدر: دبي- وائل نعيم

شهدت دبي اليوم هطول امطار بشكل ملحوظ في العديد من المناطق، وقدرت كمية الأمطار بحوالي 110 ملم، وشاركت بلدية دبي بــ 35 مضخة و52 محطة لتصريف مياه الأمطار تعمل بكامل فعاليتها، وأكثر من 3000 موظف وعامل شغالين في كافة أنحاء الإمارة على سحب المياه.

وأكدت بلدية دبي أن الاستعدادات تتم بالتعاون والتنسيق مع شركاء استراتيجيين من هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وبإشراف مباشر على عمليات السحب والتصريف خلال هطول الامطار وبعدها، مع استمرار الدراسات للواقع الميداني في مختلف القطاعات والمناطق وإعداد ما يلزم بشأنها من تقارير وتوصيات فنية لمعالجة ما يلزم، ويبذل الفريق أقصى جهده في سحب المياه وحل جميع البلاغات والتي بلغت 3100 اتصال بلاغ، وتهيب بلدية دبي الجمهور الكريم بالاتصال على رقم مركز الاتصال 800900 او تطبيق Dubai24/7 الإبلاغ عن تجمعات المياه

وتابعت: تمت إجراءات التعامل في هذه الحالات من خلال توجيه الكوادر الإشراقية والفنية التنفيذية التابعة في بلدية دبي مع الأخذ بالاعتبار نشر فرق العمل الطارئة والتي تعمل على مدار الساعة في كافة أنحاء الإمارة، وتم تزويد فرق العمل بالمعدات اللازمة لتصريف تجمعات مياه الامطار وإزالة الرمال ومخلفات الزراعة حلال الهطولات المطرية والاحوال والرياح المصاحبة إضافة إلى توفير الآليات والمضخات والصهاريج اللازمة لسحب ونقل المياه المتجمعة.

