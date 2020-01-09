إغلاق الطريق المؤدي إلى جبل جيس في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أنجزت دائرة الخدمات العامة بمؤسساتها الأربع، إجراءاتها الاحترازية وخططاً لتطوير وتوسيع شبكات تصريف مياه الأمطار، تأهباً لموسم الأمطار، وكثفت جهودها من خلال برامج وآليات للتعامل مع أي طوارئ، حرصاً على سلامة الجمهور، وحفاظاً على مظهر الإمارة.

من جانبها أغلقت شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع دوريات (راقب) التابعة لدائرة الخدمات العامة الطرق المؤدية إلى جبل جيس، حفاظاً على سلامة رواد المناطق الجبلية والأودية من التقلبات الجوية الواردة.

وقال المهندس عيسى الشامسي نائب مدير دائرة الخدمات العامة رئيس لجنة الطوارئ في دائرة الخدمات العامة، فور تراكم الغيوم الماطرة ترفع حالة الاستنفار وتتخذ الاستعدادات اللازمة، وتنشر الفرق المعنية والصهاريج والتناكر والمضخات لسحب المياه المتجمعة في المناطق السكنية المنخفضة والطرقات الحيوية، لتفادي وقوع ازدحامات مرورية أو دخول مياه الأمطار للمنازل السكنية.

وأضاف: تم توزيع الآليات والمعدات والمضخات في عدة مناطق في الإمارة أهمها المناطق الشمالية وجبل جيس وشمل والرمس والحيل والمناطق الوسطى (رأس الخيمة والظيت والمناطق الجنوبية)، تم تنشر 23 شيول في عدة مناطق و20 مضخة لسحب مياه الأمطار.

وأكد الشامسي أن غرفة الطوارئ بالدائرة، تعمل على مدار الساعة، عبر الرقم المجاني 8008118، لتلقي بلاغات الأهالي، والخاصة بتجمع المياه أمام المساكن أو على الطرق، وغيرها من البلاغات.