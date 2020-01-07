توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 16 - 26 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط - مضطرب شمالاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:44 والمد الثاني عند الساعة 01:03 والجزر الأول عند الساعة 18:24الثاني عند الساعة 05:04.

بحر عمان: متوسط - مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:07 المد الثاني عند الساعة 07:41 . والجزر الاول عند الساعة 14:02 الجزر الثاني عند الساعة 02:33.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 27 20 80 40

دبي 28 21 75 40

الشارقة 27 20 85 45

عجمان 26 21 75 45

أم القيوين 27 20 75 50

رأس الخيمة 26 18 80 50

الفجيرة 25 20 80 40

العين 28 18 80 40

ليوا 27 17 80 35

الرويس 25 18 75 40

السلع 24 18 70 45

دلما 26 20 70 45

طنب الكبرى 24 18 80 55

طنب الصغرى 24 18 80 55

أبو موسى 24 18 80 55