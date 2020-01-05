طقس غائم غداً مع فرصة لسقوط الأمطار

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا غائما إلى غائم جزئيا بوجه عام مع وجود فرصة لسقوط الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية نهارا، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون قوية أحيانا خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح شمالية غربية / 25 - 40 كم/س، تصل إلى 55 كم/ س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا ليلا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والمد الثاني عند الساعة 22:40 والجزر الأول عند الساعة 16:33 و الثاني عند الساعة 03:09 .

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:46 والمد الثاني عند الساعة 06:01 والجزر الأول عند الساعة 12:51والجزر الثاني عند الساعة 00:45 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 17 75 30

دبي 28 20 65 25

الشارقة 28 15 65 25

عجمان 28 20 70 25

أم القيوين 27 15 75 30

رأس الخيمة 29 15 80 30

الفجيرة 27 20 60 25

العين 28 17 60 20

ليوا 29 16 75 20

الرويس 27 17 75 25

السلع 27 18 70 30

دلما 27 21 75 35

طنب الكبرى 26 18 80 45

طنب الصغرى 26 18 80 45

أبو موسى 26 18 80 45 .