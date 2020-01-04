الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً، يصبح غائماً بعد الظهر مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع المساء والليل، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 25 - 40 كم / س، تصل إلى 50 كم/س

الخليج العربي: متوسط الموج - مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً ليلاً.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:20والمد الثاني عند الساعة 20:02 الجزر الأول عند الساعة 15:01الثاني عند الساعة 02:07.

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج

وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:58المد الثاني عند الساعة 05:04 الجزر الاول عند الساعة 12:13الجزر الثاني عند الساعة 23:25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 17 75 20

دبي 28 20 65 25

الشارقة 27 15 65 25

عجمان 28 20 70 25

أم القيوين 27 15 75 30

رأس الخيمة 28 16 80 30

الفجيرة 27 20 60 25

العين 29 17 60 20

ليوا 29 16 75 20

الرويس 27 17 75 25

السلع 27 18 70 30

دلما 27 21 75 35

طنب الكبرى 26 18 80 45

طنب الصغرى 26 18 80 45

أبو موسى 26 18 80 45