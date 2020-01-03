دبي تزيل مخلفات احتفالات رأس السنة في ساعتين

المصدر: دبي - البيان

في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات دبي، تمكنت البلدية من إزالة مخلفات الاحتفالات التي شهدتها الإمارة في ليلة رأس السنة في أقل من ساعتين فقط، وذلك من خلال جهود المتطوعين وعمال النظافة.

وجهزت بلدية دبي فريق عمل متكاملاً مكوناً من 850 عاملاً ومتطوعاً لمتابعة تنظيف مواقع الفعاليات المرافقة لبرنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وتم تنظيف 16 موقعاً للاحتفالات بعيد انتهائها من 25 آلية و35 مشرفاً وتخصيص 152 وسيلة تخزين، وتم تحويل ما يقارب 600 كيس نفايات إلى مسار الطمر في مناطق الاحتفالات، ووصل وزن النفايات المفرزة لإعادة التدوير 1800 كيلوغرام.

وقبل انطلاق الاحتفالات، أعدت بلدية دبي خطـــة متكاملة لعمليات التنظيف وإزالة المخلفات الناتجة عن احتفالات ليلة 2020 في مناطق برج خليفة، والخليج التجاري، ووسط المدينة «داون تاون» وقناة دبي المائية، إضافة إلى شارعي جميرا والشيخ زايد، وذلـــك ضمن خطتها السنوية لتأمين مواقع الاحتفالات والمهرجانات والأحداث الرياضية والسياحية.

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