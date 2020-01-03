76.2 ألف زائر لبرواز وحدائق دبي في رأس السنة

المصدر: دبي - وائل نعيم

زار برواز دبي خلال ليلة رأس السنة الميلادية 26 ألف زائر من مختلف الجنسيات، وبلغ عدد زوار حدائق زعبيل والخور والممزر ومشرف، 50 ألفاً و191 زائراً لمشاهدة الألعاب النارية والفعاليات الترفيهية، ليصل المجموع إلى 76.191 زائراً. وقال المهندس طالب جلفار، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي لــ«البيان»: بلغ عدد زوار حديقة زعبيل 10 آلاف و661 زائراً، وحديقة الخور 8788 زائراً، فيما بلغ عدد زوار حديقة الممزر 12 ألفاً و242 زائراً، وحديقة مشرف 18 ألفاً و500 زائر.

وأضاف: شهدت الحدائق في ليلة رأس السنة إقبالاً كبيراً من العائلات من مختلف الجنسيات من مواطنين ومقيمين وسياح للاستمتاع بالفعاليات الاحتفالية، وفي المرافق الترفيهية في تلك الحدائق ومشاهدة الألعاب النارية، التي زينت سماء إمارة دبي في مناطق متعددة، نظراً لما توفره الحدائق في دبي من خدمات تتناسب مع كل أفراد العائلة كباراً وصغاراً، وهو ما جعلها وجهة الجميع، خاصة في أيام الإجازات كونها تشكل متنفساً لهم، وتتميز بإشاعة المرح في قلوب الجميع، خاصة الصغار منهم، في ظل احتواء حدائق دبي على الكثير من المرافق التي تحتاجها العائلة أثناء تواجدها فيها.

وأشار إلى أن المعالم السياحية في دبي تتميز بتصاميمها الفريدة من نوعها، وبخاصة الرقعة الخضراء في الإمارة، التي تشكل منطقة جذب مهمة للزوار والسياح والمواطنين والمقيمين على حد سواء.

برواز دبي

وذكر أن برواز دبي أحد أهم المعالم السياحية الجديد في الإمارة، التي تشهد إقبالاً كبيراً، ويتميز هذا المعلم بتصميمه الفريد من نوعه الذي يجذب أنظار عدد كبير من زوار مدينة دبي، كما يتميز برواز دبي بإطلالات بانورامية لكامل مدينة دبي ليحكي قصتها، عبر الزمن منذ تأسيسها مروراً بقصص النجاح التي كللتها خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر.

كما يشكل برواز دبي أيقونة معمارية حضارية، تربط الماضي من ناحية دبي القديمة في مناطق ديرة، مثل أم هرير والكرامة، بالحاضر الذي يشكل مباني شارع الشيخ زايد، وبرج خليفة على وجه الخصوص. ويتيح برواز دبي للزوار فرصة تأمل مناظر بانورامية مذهلة، فيشاهدون جمال المدينة على ارتفاع 150 متراً، ويُعد برواز دبي الأول من نوعه في المنطقة، ويتكون من جسر زجاجي متطوّر بطول 93 متراً ولوح زجاجي بطول 25 متراً مربعاً.

خطة متكاملة

ونجحت بلدية دبي في إزالة النفايات في كل مواقع احتفالات ليلة رأس السنة 2020، وذلك من خلال جهود المتطوعين وعمال النظافة، وكانت بلدية دبي أعدت خطة متكاملة لعمليات التنظيف وإزالة المخلفات الناتجة عن احتفالات رأس السنة الميلادية في مناطق برج خليفة، والخليج التجاري، ووسط المدينة «داون تاون» وقناة دبي المائية .