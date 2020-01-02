محمد بن زايد القائد العربي الأبرز في 2019

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

اختار أكثر من 9.7 ملايين شخص حول العالم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كأبرز قائد في العالم العربي للسنة المنقضية 2019.

وتصدر سموه نتائج التصويت الذي طرحه موقع «روسيا اليوم»، بما نسبته 68.6% من عدد المشاركين الإجمالي في التصويت، وجاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المرتبة الثانية بـ ٢.٢ مليون شخص، وبنسبة 15.6%. وشارك في التصويت الذي استمر ما يقارب 9 أيام وانتهى منتصف الليلة قبل الماضية، 13 مليوناً و880968 شخصاً من مختلف دول العالم.

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