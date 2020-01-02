محمد بن راشد: شكراً فريق عمل دبي

المصدر: دبي ــ البيان

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما قدمه فريق عمل دبي من تنظيم أبهر العالم في احتفالات دبي بقدوم العام الجديد، وقال سموه: «شكراً لفريق عمل دبي».

ودوّن سموه على «تويتر»: «احتفلت دبي أمس «الثلاثاء» مع العالم بقدوم عام 2020، احتفل أكثر من مليوني إنسان في شوارع دبي، وشاهد حوالي المليار إنسان احتفالاتها أيضاً، شكراً لكل من ساهم في التنظيم، والتنقل، والحماية، والإعلام، وتوفير السلامة للجميع.. شكراً لفريق عمل دبي».

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محمد بن راشد: شكراً لكل من ساهــم في احتفالات دبي بالعام الجديد