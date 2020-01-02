محمد بن راشد: شكراً لكل من ساهــم في احتفالات دبي بالعام الجديد

المصدر: دبي - البيان

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر لكل من ساهم في احتفالات دبي بالعام الميلادي الجديد 2020.

وأكد سموه أن أكثر من مليوني شخص احتفلوا في شوارع دبي، كما شاهد نحو المليار إنسان احتفالاتها أيضاً.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «احتفلت دبي أمس (أمس الأول) مع العالم بقدوم عام 2020.. احتفل أكثر من مليوني إنسان في شوارع دبي.. وشاهد حوالي المليار إنسان احتفالاتها أيضاً.. شكراً لكل من ساهم في التنظيم.. والتنقل.. والحماية.. والإعلام.. وتوفير السلامة للجميع.. شكراً لفريق عمل دبي».

وأبهرت دبي العالم خلال احتفالات العام الجديد، عبر عروضها النارية من خلال 25 موقعاً بـ20 طناً من الألعاب النارية.

وشمل جدول الفعاليات مجموعة من المواقع والأنشطة التي مكّنت الزوّار والمقيمين من الاحتفال بالطريقة المثلى، سواء بالاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية الباهرة التي اشتهرت بها المدينة.

أو من خلال الحفلات في أشهر مواقع دبي السياحية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تآزرت فيه جهود مختلف الجهات الحكومية المعنية في دبي، لضمان احتفالات استثنائية لجميع رواد رأس السنة في الإمارة.

ونظمت «إعمار»، الشركة التي تولت تطوير برج خليفة، عرضٍاً مذهلاً للألعاب النارية في أطول مبنى بالعالم، إيذاناً ببداية العام 2020 والعقد الجديد، حيث تحوّل برج خليفة إلى تحفة فنية جمعت عروض الأضواء والصور والموسيقى في تناغمٍ بديع مع أداء نافورة دبي، الأمر الذي منح الزوار تجربة لا مثيل لها بالتزامن مع دخول العقد الجديد.

وبعد انقضاء الثواني العشر للعدّ التنازلي على واجهة برج خليفة، ومع وصول الوقت إلى منتصف الليل، شهد أفق وسط مدينة دبي انطلاق عرضٍ هائل للألعاب النارية والأضواء استمر لزمن قياسي بلغ 8 دقائق و43 ثانية، كما شهِد الزوار ممن حالفهم الحظ في حضور هذا العرض، إطلاق أطول مجموعة من الألعاب النارية المتتالية في تاريخ العروض التي شهدتها احتفالات رأس السنة في برج خليفة.

حيث استمرت لمدة تزيد على 5 دقائق متواصلة، وقد تضمّن العرض إطلاق 1371 كغ من الألعاب النارية، والتي توزعت على 207 مواقع للإطلاق.

واحتفالاً ببداية العقد الجديد، صّممت «إعمار» هذا العرض المبهر الذي عُرض على واجهة برج خليفة، وقد تم الإعداد مسبقاً لكل ثانية ضمن العرض الذي اشتمل على الألعاب النارية والصور المعروضة على واجهة برج خليفة بنظام إضاءة LED، إضافةً إلى العروض الموسيقية وعرض النافورة الراقصة.

واستقطب الحدث المرتقب أكثر من مليون مشاهد في منطقة وسط مدينة دبي، التي تعد أحد أهم المشاريع العقارية الرائدة التي طورتها شركة «إعمار».

حيث تم إطلاق الألعاب النارية التي بلغ عددها 15000 مفرقعة نارية بشكل مثالي لتعرِض 48 نمطاً مختلفاً، وتعلن بداية عقد جديد، وقد تم اختيار جميع تأثيرات الألعاب النارية وتصنيعها خصيصاً لهذا العرض، مع التأكيد على أن هذه الألعاب النارية تتمتع بتصميم فريد ليس له مثيل.

وتضمنت الاحتفالية أيضاً تقديم أطول عرض على الإطلاق لنافورة دبي منذ انطلاقها لأول مرة في عام 2009، لتحقق بذلك إنجازاً بارزاً ضمن العروض الموسيقية المائية.

وقد استغرق العرض الشهير على المستوى العالمي 160 ساعة من العمل على مدار أربعة أسابيع من أجل تصميمه، كما شهد خروج 113.5 كيلولتراً من الماء تم إطلاقها في الهواء في الوقت ذاته ضمن العرض من 1137 مضخة ماء إضافة إلى عمل 6612 مصباحاً.

كما شهدت الاحتفالية عدداً من العروض التي عكست العديد من الثقافات والفنون والموسيقى، وقبل دقائق معدودة من منتصف الليل، تحولّ برج خليفة إلى آلة العود الموسيقية التقليدية، عازفاً ألحاناً ذات طابع عربي.

وتلا ذلك عرض مجموعة من صور الزهور التي أضفت المزيد من الألق إلى الاحتفالية. وإلى جانب هذه الأنشطة المذهلة والرائعة، فقد تم عرض أعلام دول مجلس التعاون الخليجي على واجهة المعلم الفريد، احتفاءً وترسيخاً للروابط الوثيقة بين هذه الدول.