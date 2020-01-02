«بداية الخمسين» خلاصات الحكمة وأريج التفاؤل

المصدر: دبي - البيان

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مستهل عام 2020، قصيدة وسمها سموه بعنوان «بداية الخمسين».

تتجلى فيها خلاصات الإيمان بالله تعالى، والحكمة العميقة، والنظرة الثاقبة البعيدة المعينة على استشراف المستقبل وحصر أبعاده وتوفيق معطياته، لما فيه مصلحة الوطن.لقد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على أن تتضمن هذه القصيدة تذكيراً بالأهداف التي وضعتها الإمارات وحققتها مع تعاقب حقبات مسيرتها الاتحادية النموذجية.

وتأكيداً على أن هذه الأهداف ليست منتهى الغاية، فالأوطان التي ترنو إلى العلياء لا تتوقف عن الحلم والإنجاز، وتتحرى البدايات لوضع أهداف جديدة تسعى إلى تحقيقها بسواعد أبنائها المخلصين، صوناً للمكتسب والبناء عليه.

وفي ثنايا القصيدة يضوع أريج التفاؤل بمستقبل الإمارات، ودور شبابها الذين هم أملها وعدّتها في بلوغ قمم المجد المتوالية، ويختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قصيدته الجزلة بدعوة ملؤها الإخلاص والحب لهذا الوطن وشعبه بأن يبلغ الرجاء ويحقق الغاية بالوصول للصف الأول بهامة مرفوعة.

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