توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا خاصة شمالا، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية غربية - جنوبية شرقية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:36والمد الثاني عند الساعة 06:48 .. والجزر الأول عند الساعة 11:11الثاني عند الساعة 23:39.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفا الى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:03المد الثاني عند الساعة 02:33 .. والجزر الاول عند الساعة 08:57الجزر الثاني عند الساعة 19:46.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 15 90 40

دبي 27 17 85 30

الشارقة 26 15 85 35

عجمان 27 18 80 40

أم القيوين 26 14 85 45

رأس الخيمة 26 16 85 30

الفجيرة 28 19 70 30

العين 26 14 95 35

ليوا 27 13 90 35

الرويس 25 15 80 40

السلع 26 16 80 35

دلما 25 18 75 40

طنب الكبرى 24 17 80 50

طنب الصغرى 24 17 80 50

أبو موسى 25 17 80 50